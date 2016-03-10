السيطرة على مشاجرة بالسيدة زينب بعد مقتل شاب وحرق منزل أحد أقاربه

نشبت مشاجرة عنيفة بين أفراد من عائلتى "نفادى" و"سميحة جروبى"، بمنطقة قلعة الكبش فى السيدة زينب، نتيجة مقتل شاب على يد عاطل بعدما طعنه بسلاح أبيض "مطوه"، وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة وسيطرت على المشاجرة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من المواطنين بمقتل شاب فى قلعة الكبش بالسيدة زينب، فى مشاجرة مع أحد الأشخاص وقام أهله القتيل بإضرام النيران فى منزل كبير عائلته، وعلى الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة وتبين من خلال التحريات نشوب مشاجرة عنيفة بين شخصين قتل أحدهما الآخر بمطواة وتم نقله المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط القاتل وبحوزته سلاح الجريمة، والقبض على 3 أفراد ممن أشعلوا النيران فى منزل كبير عائلة القاتل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة.

ومن جانبه قال أحد شهود العيان إن مشاجرة عنيفة نشبت بين أفراد عائلتى "نفادى" و"سميحة جروبى" فى قلعة الكبش بالسيدة زينب، وكان المفترض أن يتم الصلح بينهما، اليوم، ولكن فوجئ الجميع بأن أحد من أفراد عائلة "نفادى"، قتل شخص من أفراد العائلة الأخرى الذين قاموا بإضرام النيران فى عدد كبير من منازلهم.

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