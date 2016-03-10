مدرب نيجيريا: المحليون لديهم فرصة لمواجهة مصر.. وهذا أخر موعد لوصول المحترفين

"أؤمن بإمكانيتنا للتغلب على مصر".. هكذا بدأ أوو إلدرسون إكايجايل مدافع منتخب نيجيريا وموناكو الفرنسي حديثه عن لقاء منتخب بلاده ضد الفراعنة.

وتلعب مصر في نيجيريا يوم 25 مارس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات، على أن تقام مباراة الإياب في برج العرب يوم 29 مارس.

وتحدث إكايجايل عن المواجهة المرتقبة قائلا: "لدي ثقة في منتخبنا للفوز على مصر. نحن نعلم ذلك وسنسعى للظهور كما اعتادنا في المباريات الكبيرة".

وأضاف في تصريحات عبر موقع Completesportsnigeria "منتخب مصر متميز من الناحية الفنية. هم أذكياء للغاية وهذا ما رأيته دائما ضدهم".

الثنائي المدهش

وتطرق مدافع موناكو الفرنسي الحالي للحديث عن الثنائي "المدهش" من وجهة نظره، محمد صلاح ومحمد النني.

وقال صاحب الـ28 عاما: "مصر تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ولقد شاهدتهم مؤخرا".

وأوضح "محمد صلاح مذهل. من كافة الجوانب وفي اللمسة الأخيرة، هو لاعب مدهش".

وتابع "كذلك محمد النني، هو لاعب رائع في وسط الملعب. كلامي لا يعطيه حقه، لقد ظهر رائعا حتى الآن مع أرسنال".

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وأتم "ستكون المباراة ساحة معركة بوجود الثنائي المدهش. نحن مستعدون".

ويتألق صلاح خلال الفترة الأخيرة من روما مسجلا 11 هدفا خلال 24 مباراة بالدوري الإيطالي.

وظهر النني كأساسي لأول مرة في الدوري الإنجليزي مع أرسنال في دربي لندن أمام توتنام. كما تألق في المباراة وتم اختياره من قبل صحيفة (تيليجراف) كرجل المباراة.

كما نجح في التأهل مع أرسنال إلى ربع نهائي كأس إنجلترا بعد الفوز على هال سيتي برباعية في لقاء الإعادة.

وتحتل مصر الصدارة بست نقاط ويأتي النسور في الوصافة بأربع نقاط في مجموعة تضم تنزانيا وتشاد.