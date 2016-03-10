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صور.. مشاركة واسعة لشركات الاستثمار السياحي العقاري المصرية ببورصة برلين للسياحة

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صور.. مشاركة واسعة لشركات الاستثمار السياحي العقاري المصرية ببورصة برلين للسياحة صور.. مشاركة واسعة لشركات الاستثمار السياحي العقاري المصرية ببورصة برلين للسياحة

تفقد هشام زعزوع، وزير السياحة، عددًا من مكاتب شركات الاستثماري السياحي العقاري المشاركة ضمن جناح محافظة البحر الأحمر ببورصة برلين للسياحة والتقي زعزوع عدد من العارضين المصريين الذين يروجون لفرص الاستثمار العقاري في المشروعات الفندقية والسكنية بسهل حشيش والغردقة.

 وأكد أحمد مبارك، مدير إحدى شركات الاستثمار العقاري السياحي بمنطقة سهل حشيش أن الشركة تحرص على المشاركة في بورصة برلين لأهمية السوق السياحي الألماني ووجود إقبال من الألمان لشراء وحدات سكنية فندقية بالغردقة وأضاف مبارك أن وزير السياحة أشاد بتواجد شركات الاستثمار السياحي العقاري ببورصة برلين وطالب باستمرار التواجد بمختلف بورصات السياحة الدولية.

 وأكد محمد سويلم، مدير تسويق بإحدى المجموعات الفندقية والسياحية، على أهمية السوق الألمانية لمصر عمومًا ولمحافظة البحر الاحمر خصوصًا، حيث تحتل السوق الألمانية المرتبة الثانية بعد السوق الروسية من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى المنتجعات والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر سنويًا.

وأضاف سويلم أن نحو 60 فندقا وشركة سياحة من البحر الاحمر تشارك في بورصة برلين.

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