صور.. المعارضة في كوسوفو تطلق قنابل غاز مسيل للدموع داخل البرلمان

قامت المعارضة في جمهورية كوسوفو باطلاق الغاز المُسيل للدموع مرتين في قاعة البرلمان اليوم الخميس، ذلك لوقف عقد الجلسة.

أطلق نائب من المعارضة في البرلمان الغاز المُسيل للدموع في المرة الأولى، فقطعت الجلسة وأخذت استراحة لمدة 10 دقائق ثم العدة للجسة، ولكن في المحاولة الثانية تواصلت الجلسة من دون انقطاع، حسبما أفادت رويترز.

وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، ما أجج بشكل أكبر أشد أزمة سياسية في البلاد منذ أعلنت استقلالها عن صربيا في العام 2008. وتحتج أحزاب المعارضة منذ أن وقعت الحكومة اتفاقًا بوساطة الاتحاد الأوروبي مع صربيا في أغسطس الماضي يعطي الأقلية الصربية مزيدًا من الصلاحيات الحكومية المحلية وإمكان التمويل من بلغراد، كما تطعن المعارضة في المحكمة الدستورية في انتخاب الرئيس هاشم تقي معتبرة إياه غير قانوني.