زعيم داعش الجديد في ليبيا يقول إن عوده “يشتد في كل يوم”

قال عضو كبير في تنظيم داعش في مقابلة عرف فيها نفسه بأنه الزعيم الجديد لفرع التنظيم في ليبيا إن التنظيم “يشتد عوده في كل يوم” هناك.

وفي مقابلة نشرتها مجموعة سايت المتخصصة في رصد مواقع المتشددين على الإنترنت وُصف عبد القادر النجدي بأنه “الأمير المفوض لإدارة الولايات الليبية”. وقال إنه يدعو الله “أن يجعل طلائع الخلافة في ليبيا من الفاتحين لروما.”

كما توعد دول الجوار بأنها لن تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة المتشددين.

وبحسب رويترز قال في المقابلة مع مجلة النبأ التي يصدرها التنظيم “إنكم تتمنعون من الصواعق بدروع من قصب ومن الطوفان بطوق من خشب.”

وقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم نفذه متشددون قرب الحدود الليبية هذا الأسبوع في تونس التي استكملت بناء ساتر ترابي وحفر خندق على حدودها الجنوبية في محاولة لمنع المتشددين من العبور.

واستغل داعش الفوضى والفراغ الأمني بعد انتفاضة 2011 التي أسقطت حكم معمر القذافي وأسس وجودا له في عدة مدن. وعبر مسؤولون غربيون عن قلقهم من توسعه ويقدرون عدد مقاتليه بما يصل إلى ستة آلاف.

وفي العام الماضي سيطر التنظيم على مدينة سرت بالكامل في شرق ليبيا والخط الساحلي المحيط بها. وقال النجدي إن هذا كان أسهل من التوسع في مناطق أخرى في ليبيا “إذ أن تعدد الجماعات وتنازعها هو من أسباب الفشل”.

وطردت فصائل إسلامية منافسة تنظيم الدولة الإسلامية إلى حد بعيد من مدينة درنة في شرق البلاد في يونيو حزيران كما تستهدفه قوات الأمن المحلية في مدينة صبراتة في غرب ليبيا بعد غارة جوية أمريكية على ما يشتبه في أنه معسكر تدريب في فبراير شباط.

ووصف النجدي الدولة الإسلامية في ليبيا بأنها “لا تزال وليدة” لكنه قال إنها باشرت تحكيم الشريعة في مناطق سيطرتها والسير على خطى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.