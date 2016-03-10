فيديو.. النائب حسني حافظ: مجلس النواب يبدأ عمله فعليًا بعد انتخاب اللجان

أكد حسني حافظ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الإسكندرية، أن مجلس النواب لم يبدأ عمله الفعلي حتى الآن بسبب انشغاله خلال الشهرين الماضيين بصياغة لائحة متوافقة مع الدستور الجديد، وكذلك مراجعة 341 قرار بقانون صدروا في غياب البرلمان، مؤكدًا أن العمل الفعلي للبرلمان يبدأ بعد انتخاب اللجان النوعية بالمجلس.

وأضاف «حافظ»، خلال حواره لبرنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2 مع الإعلامي شريف بركات اليوم الخميس، أن البرلمان يضم نخبة من الكفاءات في مختلف التخصصات نجحوا بمجهوداتهم الفردية وأن البرلمان الحالي ليس به نموذج النواب السابقين كمال الشاذلي وأحمد عز الذين كانا يتحكمان في مسار مجلس الشعب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح أن لقاء رئيس الوزراء شريف اسماعيل مع نواب محافظة الاسكندرية قبل يومين تناول الأوضاع الداخلية للدولة والموازنة العامة وما تواجهه من تحديات مؤكدا أن على الجميع الصبر وتحمل المسئولية في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه مصر حاليًا.

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