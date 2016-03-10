أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو.. النائب حسني حافظ: مجلس النواب يبدأ عمله فعليًا بعد انتخاب اللجان

Google+ Print
فيديو.. النائب حسني حافظ: مجلس النواب يبدأ عمله فعليًا بعد انتخاب اللجان فيديو.. النائب حسني حافظ: مجلس النواب يبدأ عمله فعليًا بعد انتخاب اللجان

حسني حافظ عضو مجلس النواب – أرشيفية

 

أكد حسني حافظ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الإسكندرية، أن مجلس النواب لم يبدأ عمله الفعلي حتى الآن بسبب انشغاله خلال الشهرين الماضيين بصياغة لائحة متوافقة مع الدستور الجديد، وكذلك مراجعة 341 قرار بقانون صدروا في غياب البرلمان، مؤكدًا أن العمل الفعلي للبرلمان يبدأ بعد انتخاب اللجان النوعية بالمجلس.

وأضاف «حافظ»، خلال حواره لبرنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2 مع الإعلامي شريف بركات اليوم الخميس، أن البرلمان يضم نخبة من الكفاءات في مختلف التخصصات نجحوا بمجهوداتهم الفردية وأن البرلمان الحالي ليس به نموذج النواب السابقين كمال الشاذلي وأحمد عز الذين كانا يتحكمان في مسار مجلس الشعب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح أن لقاء رئيس الوزراء شريف اسماعيل مع نواب محافظة الاسكندرية قبل يومين تناول الأوضاع الداخلية للدولة والموازنة العامة وما تواجهه من تحديات مؤكدا أن على الجميع الصبر وتحمل المسئولية في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه حاليًا.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا»

فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا»

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري