إقالة رئيس القطاع الدينى بـ"الأوقاف" وإحالة12موظفا للنيابة لتعطيلهم العمل

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بتكليف الشيخ جابر طايع بتسيير أمور القطاع الدينى بالوزارة، وإقالة محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى، كما أصدر الوزير قراراً بإعفاء جمال حسين، مدير منطقة أوقاف الجيزة، من منصبه الإدارى لتقصيره فى واجبه الوظيفى، وتكليف عاطف عبده محمد وكيل المنطقة بتسيير الأعمال.

وأوقف الدكتور محمد مختار جمعة 12 موظفاً وإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب تعطيلهم العمل ومنع الموظفين من أداء عملهم، وفقاً للمذكرة المُقدمة من الدكتور على الفرماوى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، واللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة، وهم:

1. علاء فتحى عبد الرحمن منطقة أوقاف الجيزة

>2. أحمد مسعد منطقة أوقاف الجيزة

>3. محمد وجدى منطقة أوقاف الجيزة

>4. سعيد حسن الملكية الزراعية بديوان عام الهيئة

>5. محمد شوقى الملكية الزراعية بديوان عام الهيئة

>6. محمد حشمت منطقة أوقاف المنوفية

>7. أحمد إبراهيم الملكية العقارية بديوان عام الهيئة

>8. معتز صلاح الدين الملكية العقارية بديوان عام الهيئة

>9. محمود بسيونى التفتيش بديوان عام الهيئة

>10. سمير إبراهيم المخازن والمشتريات بديوان عام الهيئة

>11. ربيع عبد الحميد الملكية الزراعية بديوان عام الهيئة

>12. محمود الشوادفي منطقة أوقاف الجيزة

فيما تُجرى الوزارة الآن حصرا لباقى الموظفين المعطلين للعمل لإحالتهم للنيابة، لمنعهم موظفى الهيئة ومنطقة الجيزة من أداء عملهم.

وأكدت هيئة الأوقاف على جميع العاملين بمنطقة الجيزة وديوان عام الهيئة سرعة التوجه إلى مقار عملهم صباح الأحد المقبل، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يتخلف عن الوفاء بواجبه الوظيفى.

من ناحية أخرى يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت المقبل، اجتماعًا مع مديرى مناطق هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية ووكلاء المناطق (أ) بديوان عام وزارة الأوقاف، لمناقشة كل ما يتعلق بشئون هيئة الأوقاف والعاملين بها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم فى كل ما يتصل بتطويرها .

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