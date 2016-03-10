فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لعودة السيسى من السعودية

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها قبل قليل، استعدادا لعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته فى ختام تدريبات مناورات "رعد الشمال"وهو العرض العسكرى الأضخم من نوعه، الذى أقيم فى مدينة الملك خالد العسكرية فى حفر الباطن.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريما للسيسى ورؤساء الوفود المشاركة فى رعد الشمال

>

ننشر صورة جماعية للسيسى ورؤساء الدول فى البيان الختامى لمناورات رعد الشمال ‎

>