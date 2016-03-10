أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إثيوبيا تخطط لبناء سد مائى جديد لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء

Google+ Print
إثيوبيا تخطط لبناء سد مائى جديد لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء إثيوبيا تخطط لبناء سد مائى جديد لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء
قال رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريم ديسالين اليوم الخميس، إن بلاده التى تخطط لكى تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.

وفى ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا عن 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية.

وأبلغ هايلى مريم البرلمان دون أن يذكر تفاصيل "إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا."

وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار فى توليد الكهرباء كجزء من خطط لدعم اقتصادها الزراعى بتطوير قطاع التصنيع، ولدى إثيوبيا بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما فى ذلك سد النهضة الكبير البالغ قيمته 4.1 مليار دولار والذى سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله فى غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبى 3 الذى تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات فى المنطقة الجنوبية.

ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالى 45 ألف ميجاوات بالاضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.

وعند اكتمال خطط إثيوبيا الطموحة فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول فى شمال وجنوب القارة الإفريقية ومناطق اخرى.

وقال هايلى مريم رئيس وزراء إثيوبيا: إن مواسم مطيرة ضعيفة - تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية فى البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة - كان لها تأثير سلبى أيضا على السدود القائمة.

وأضاف أن 4 سدود للطاقة الكهرومائية تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما "بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمئة أو لا شىء على الإطلاق" بسبب انخفاض مستويات المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365