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نقل القرد وحيد لمحاولته الانتحار بسبب الكبت الجنسى من حديقة الزقازيق للجيزة

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نقل القرد وحيد لمحاولته الانتحار بسبب الكبت الجنسى من حديقة الزقازيق للجيزة نقل القرد وحيد لمحاولته الانتحار بسبب الكبت الجنسى من حديقة الزقازيق للجيزة
قال المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، إنة تم نقل القرد "وحيد" الذى كان يعانى من إحباط نفسى نتيجة امتناع الزوجة عنه لظروف ولادتها وحملها مرة ثانية وحاول الانتحار، إلى حديقة الحيوان بالجيزة، للإقامة فيها لتوفير مناخ مناسب له، و ذلك بعد انتهاء فترة علاجه من إصابته.

يشار إلى أن القرد قبل أسابيع حاول الانتحار بـ"عض" نفسه بطريقة وحشية، و دخل فى حالة هياج، مما تسبب له فى جروح بالقدم وأعقبها اكتئاب وانعزال عن أسرته، بسبب الكبت الجنسى، لامتناع الزوجة عنه للأسباب السابق الإشارة إليها، وقام الطبيب البيطرى فى الحديقة، بعلاجه من إصابته، وتقرر بعد شفائه نقله للجيزة، لتوفير مناخ مناسب له حفاظا على حياته.


>- حديقة حيوان الزقازيق: القرد حاول الانتحار بعض نفسه بعد امتناع زوجته عنه

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