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مقتل 49 إرهابيًا منذ بداية العملية العسكرية في بن قردان بتونس

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مقتل 49 إرهابيًا منذ بداية العملية العسكرية في بن قردان بتونس مقتل 49 إرهابيًا منذ بداية العملية العسكرية في بن قردان بتونس

تمكنت الوحدات الأمنية والعسكريّة التونسية، اليوم الخميس، من القضاء على إرهابيين اثنين والقبض على عنصر آخر خلال مواجهات في منقطة “حسي النور” في مدينة بن قردان الحدودية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الدفاع والداخلية أن القوات العسكرية تمكنت أيضًا من ضبط 4 أسلحة “كلاشينكوف”.

من جهة أخرى، تم القضاء على أحد الإرهابيين أطلق النار على دورية مشتركة أمنية وعسكرية في منطقة “الزكرة” بمحيط بن قردان وتم التحفظ على سلاح “كلاشينكوف” كان بحوزته.

وبذلك بلغت حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العملية العسكرية في بن قردان فجر الاثنين الماضي 49 عنصرًا، بالإضافة إلى 8 آخرين تم القبض عليهم.

أ ش أ

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