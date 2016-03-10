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17 مارس.. الحكم على غادة إبرهيم بتهمة إدارة شقق للدعارة

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17 مارس.. الحكم على غادة إبرهيم بتهمة إدارة شقق للدعارة 17 مارس.. الحكم على غادة إبرهيم بتهمة إدارة شقق للدعارة

غادة إبرهيم – أرشيفية

حجزت محكمة جنح دار السلام، محاكمة الفنانة غادة إبراهيم للحكم بجلسة 17 مارس  في اتهامها بإداة شقة لممارسة الدعارة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد ألقوا القبض على قواد و5 ساقطات و4 رجال يحملون الجنسية ، وبسؤالهم أمام النيابة أكد القواد أنه يستأجر الشقة من الفنانة غادة إبراهيم، بدون عقد للإيجار.

وبإجراء تحريات المباحث تبين علم الفنانة صاحبة الشقق بما يحدث، وبعرض التحريات على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار الفنانة غادة إبراهيم، وبتفتيش هاتفها المحمول عثر على رسائل واتس آب بينها وبين القواد والساقطات تؤكد علمها بإدارة الشقة في أعمال منافية للآداب.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لها، ووجهت إليها النيابة العامة إدارة مسكن في أعمال منافية للآداب، وتسهيل أعمال الدعارة وتأجير عقار للأعمال المنافية للآداب.

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