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الإمارات: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار من دون حل للقضية الفلسطينية

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الإمارات: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار من دون حل للقضية الفلسطينية الإمارات: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار من دون حل للقضية الفلسطينية

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات

أعلنت الإمارات رفضها التدخلات السافرة بالشؤون العربية مطالبة بالحفاظ على مبادىء حسن الجوار.

وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد خلال كلمته في القمة غير العادية لوزراء خارجية جامعة الدول العربية إن الإرهاب يستهدف اليوم أركان الدولة الحديثة، والتنوع الثقافي والحضاري في العالم العربي.

وجدد بن زايد تأكيده أن المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار من دون حل للقضية الفلسطينية.

وحول القضية السورية أكد بن زايد دعم مفاوضات جنيف استنادا إلى مقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254،  مشيرًا إلى أن السلطة الانتقالية هي الحل لإنهاء الصراع هناك.
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وأكد  بن زايد أهمية الدعم الكامل للشرعية في اليمن والحل السياسي فيه، معربا عن أهمية احترام وحدة ليبيا ومطالبا كافة الفصائل الليبية بالعمل على تطبيق اتفاق الصخيرات.

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