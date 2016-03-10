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صور..توقيع برتوكول لمشروع تشغيل الشباب بالوادي الجديد

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صور..توقيع برتوكول لمشروع تشغيل الشباب بالوادي الجديد صور..توقيع برتوكول لمشروع تشغيل الشباب بالوادي الجديد

في إطار توفير فرص عمل للشباب وخلق آفاق جديدة للتنمية على أرض المحافظة، وقع اليوم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، برتوكول تعاون مع  وزارة الانتاج الحربي  والصندوق الاجتماعي للتنميه، حيث وقع على البرتوكول  اللواء مهندس ماجد السرتي، والدكتورة سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنشاء عدد 200 محل سابق التجهيز بواقع عدد 100 محل  بمركز الخارجة و100 محل بمركزالداخله.

جاء ذلك بعد لقاء محافظ الوادي الجديد بوزير الإنتاج الحربي في أقل من يومين بعد عرض الفكرة.

وأكد المحافظ بأن هذا المشروع لايقتصر على المحلات التجارية وإنما يشمل إنشاء مشروع متكامل يضم  محلات تجاريه ومنتزهات وحدائق والعاب أطفال بهدف التسويق والترفيه في آن واحد.

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