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بكين تحذر مانيلا من تحدي سيادتها في بحر الصين الجنوبي

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بكين تحذر مانيلا من تحدي سيادتها في بحر الصين الجنوبي بكين تحذر مانيلا من تحدي سيادتها في بحر الصين الجنوبي

الناطق باسم الخارجية الصينية هونج لي

حذرت الصين الفلبين اليوم (الخميس) من تحدي سيادتها ومصالحها الأمنية، بعد أن أعلنت الفلبين عن خطة لاستئجار طائرات يابانية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي.

وأعلن الرئيس بينينو أكينو أمس الأربعاء أن الفلبين ستستأجر 5 طائرات من اليابان للمساعدة في القيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب شينخوا قال  المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي في إفادة صحفية  ”علمنا بتقارير اعلامية ذات صلة .وان الصين تعارض بشدة خطوة الفلبين إذا كانت تهدف لتحدى سيادة الصين ومصالحها الأمنية.”

“وستكون الصين في حالة تأهب قصوى لأعمال اليابان”.

وأضاف المتحدث انه نظرا لأن اليابان ليست جزءا من نزاع بحر الصين الجنوبي، فإن الصين تطالب اليابان بأن تكون حصيفة في كلماتها وأعمالها وأن تمتنع عن أى أفعال تعرض السلام والاستقرار الاقليمين للخطر.

ووافقت الصين ومجموعة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) على أسلوب مسار مزدوج لحل نزاعات بحر الصين الجنوبي. حيث تقوم الدول المعنية بشكل مباشر وهى الصين وفيتنام والفلبين وبروناي وماليزيا بالتفاوض بشكل سلمي بينما ستعمل الصين ودول الآسيان معا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

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