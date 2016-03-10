أسهل 5 طرق لتقشير البصل دون دموع

كيف يمكنكِ تقشير البصل دون أن تصابي بالبكاء؟ قد تبدو الإجابة بسيطة ومعروفة على مستوى العالم لكن الأساليب تختلف.

ولابد من فهم سبب البكاء، والذي يحدث حينما ينبعث من البصلة غاز مركب الكبريت الذي بتلامسه مع العيون يكون حمض الكبريتيك.

ونشر موقع “هافينتجون بوست” 5 أساليب رائعة لإيقاف هذا البكاء، وهي:

1- تقطيعها بالخلاط

شفرات الخلاط تمنع خروج غاز مركب الكبريت وبالتالي لا يصل إلى العين.

2- ارتداء نظارة

يمكنك ارتداء نظارة تمنع دخول الغاز المنبعث من البصلة إلى عينيك وهذه طريقة ابداعية للغاية :)

3- - ضوء الشمعة

الشمعة تمتص بعض المهيجات الصادرة عن البصل.

4- تجميد البصل

هذا الأسلوب جيد لكن يوجد به بعض الصعوبة أثناء التقشير والتقطيع.

5- - استخدم سكينة حادة جدًا

السكين الحاد ينهي من التقطيع في وقت سريع جدًا ولا يجعلك تحتاج إلى وقت أطول.

شبكةعيونالإخبارية

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