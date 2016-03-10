أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

أسهل 5 طرق لتقشير البصل دون دموع

Google+ Print
أسهل 5 طرق لتقشير البصل دون دموع أسهل 5 طرق لتقشير البصل دون دموع

كيف يمكنكِ تقشير البصل دون أن تصابي بالبكاء؟ قد تبدو الإجابة بسيطة ومعروفة على مستوى العالم لكن الأساليب تختلف.

ولابد من فهم سبب البكاء، والذي يحدث حينما ينبعث من البصلة غاز مركب الكبريت الذي بتلامسه مع العيون يكون حمض الكبريتيك.

ونشر موقع “هافينتجون بوست” 5 أساليب رائعة لإيقاف هذا البكاء، وهي:

1- تقطيعها بالخلاط

شفرات الخلاط تمنع خروج غاز مركب الكبريت وبالتالي لا يصل إلى العين.

2- ارتداء نظارة

يمكنك ارتداء نظارة تمنع دخول الغاز المنبعث من البصلة إلى عينيك وهذه طريقة ابداعية للغاية :)

3- - ضوء الشمعة

الشمعة تمتص بعض المهيجات الصادرة عن البصل.

4- تجميد البصل

هذا الأسلوب جيد لكن يوجد به بعض الصعوبة أثناء التقشير والتقطيع.

5- - استخدم سكينة حادة جدًا

السكين الحاد ينهي من التقطيع في وقت سريع جدًا ولا يجعلك تحتاج إلى وقت أطول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير

هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير

لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟

لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟

بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟

بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟

هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟

هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟