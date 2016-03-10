تحول الشعر إلى اللون الرمادي في وقت مبكر من المشاكل الشائعة والتي يعاني منها العديد سواء رجال ونساء , فظهور الشيب في مرحلة الشيخوخة أمر طبيعي لكن ظهوره في سن مبكرة له عدة أسباب منها وراثي أو إجهاد أو نقص في الفيتامينات أو الإفراط في التدخين وفقر الدم وقصور الغدة الدرقية ,وسوء التغذية .

إذا كنت لا تحب تحول بعض من خصلات شعر إلى اللون الرمادي سواء كنت في مرحلة الشيخوخة أو في سن مبكر ,هناك العديد من الطرق التي بدورها أن تخلصك من الشيب مثل الصباغات المتاحة تجاريا إلا أنها تسبب ضررا كبيرا لشعر وتجعله يتساقط ,لهذا ننصحك باستخدام علاجات طبيعية للتخلص من هذه المشكلة نهائية ,ونقترح عليكم من خلال هذه المقالة وصفة سحرية للتخلص من الشيب نهائيا بواسطة البصل .



إن البصل له عدة فوائد منها لعلاج الشيب والعديد من المشاكل مثل تساقط الشعر ,فهو يساهم في تعزيز إنتاج الكاتلان ,هذه المادة تعمل على إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي وتخلص نهائيا من الشعر الأبيض .

مكونات الوصفة :

بصلة متوسطة الحجم

الخلاط الكهربائي

قماش الشاش

الطريقة :

أولا قم بتقشير البصل وقطعها إلى نصفين .

ضع البصل في الخلاط حتى يشكل البصل معجون ناعم .

قم بتصفية البصل بواسطة قماش الشاش لاستخراج عصير البصل .

قم بتدليك فروة الرأس جيدا بواسطة عصير البصل .

قوم بتركه لمدة 30 دقيقة إلى 60 دقيقة .

كرر العملية يوميا لبضعة أسابيع وستلاحظ الفرق .

شبكةعيونالإخبارية

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