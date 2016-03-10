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وصول مجندين مصابين فى انفجار عبوة ناسفة إلى مستشفى العريش بشمال سيناء

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وصول مجندين مصابين فى انفجار عبوة ناسفة إلى مستشفى العريش بشمال سيناء وصول مجندين مصابين فى انفجار عبوة ناسفة إلى مستشفى العريش بشمال سيناء
أعلن مصدر طبى بشمال سيناء، مساء اليوم الخميس، أنه وصل إلى مستشفى العريش العام جنديان مصابان فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية بالشيخ زويد.

فيما عادت خدمات الاتصالات والإنترنت، مساء اليوم، بعد انقطاع استمر طوال اليوم لنحو 9 ساعات متواصلة، فقدت خلالها الخدمة بمناطق شرق بئر العبد، ومركز ومدينة العريش، ومركز ومدينة الشيخ زويد ، ومركز ومدينة رفح، والمناطق الحدودية، ومناطق وسط سيناء.

وقال مصدر بسنترال مدينة العريش الرئيسى، إن الخدمة عادت مجددا للمناطق التى كانت تعمل بها وانقطعت عنها.


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