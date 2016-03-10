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بالصور.. الرئيس يمنح عرسان "الزفاف الجماعى" بالعريش 10 آلاف جنيه لكل زوجين

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بالصور.. الرئيس يمنح عرسان "الزفاف الجماعى" بالعريش 10 آلاف جنيه لكل زوجين بالصور.. الرئيس يمنح عرسان "الزفاف الجماعى" بالعريش 10 آلاف جنيه لكل زوجين
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تخصيص 10 آلاف جنيه لكل عروسين من المشاركين فى حفل الزفاف الجماعى لـ 40 عروس وعريس، بمدينة العريش بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، تحت عنوان " بتفرح".

أعلن ذلك اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء فى كلمته بالاحتفال، اليوم، الخميس، التى نقل خلالها تهنئة الرئيس للمحتفلين، وقرار منح كل عروسين منهم 10 آلاف جنيها.

وكانت فعاليات حفل الزفاف الجماعى انطلقت فى المدينة الشبابية بالعريش مساء احتفالا بزواج 40 عروس وعريس من أبناء محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن مدير الشباب والرياضة، وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وقدم اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، الشكر للجمعيات الخيرية والمتطوعين فى تنظيم الحفل من المتبرعين بأجهزة منزلية للمحتفلين بزواجهم .

وقال "محمد التمساح" منسق مبادرة "فكرة خير" الداعمة للحفل، انه تضافرت جهود عددا من المتطوعين والجمعيات الأهلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة، بغرض أن نضفى السعادة على من يستحقونها وظروفهم لا تسمح بذلك.

وشاركت فى إحياء الحفل فرقة شمال سيناء للفنون الشعبية التى قدمت رقصات من التراث السيناوى، وشهد الحفل حضور من أهالى شمال سيناء.

حفل الزفاف الجماعى بالعريش (1)

حفل الزفاف الجماعى بالعريش (2)

حفل الزفاف الجماعى بالعريش (3)

حفل الزفاف الجماعى بالعريش (4)


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