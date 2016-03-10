بالصور.. إطلاق اسم الشهيد البستاوى على مدرسة العجوزين بكفر الشيخ

قال اللواء أحمد بسيونى مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق أنه تم إطلاق اسم الشهيد محمد كمال البستاوى على مدرسة العجوزين الابتدائية تخليدا وتذكارا للشهيد.

وأضاف أن أسرة الشهيد، وأحمد رمزى مدير عام إدارة دسوق التعليمية ،وقيادات قطاع التعليم بدسوق والشخصيات العامة بقرية العجوزين، شهدوا وضع لافتة باسم الشهيد على المدرسة.

وقالت أسرة الشهيد ، أنهم سعداء بالاهتمام الكبير من جانب المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد بسيونى زيد مساعد المحافظ لقطاع غرب، والدكتاورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وأحمد رمزى مدير عام إدارة دسوق التعليمية.

جدير بالذكر، أن الشهيد محمد كمال البستاوى أحد أبناء قرية العجوزين، التابعة لمركز دسوق، وكان مجندًا بسلاح الأمن المركزى، واغتالته يد الإرهاب الأسود بأحداث تفجيرات العريش.

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