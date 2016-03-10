محافظة القاهرة تستعد لوضع سور حول قصر نعمة بالمرج لمنع التعدى عليه

أكد اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم اليوم رفع تراكمات القمامة المتواجدة بقصر الأميرة نعمة والمخلفات، استعدادا لبناء سور حولها لمنع التعدى على حرمه، باعتباره أحد أهم التحف المعمارية الموجودة بحى المرج، خاصة وأن البعض كان يستغل القصر وساحته فى عمل ممارسات غير أخلاقية ويعاقب عليها القانون.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار متابعة أعمال الحفر بشارع محمد نجيب من أجل إدخال الغاز الطبيعى للوحدات السكنية به، مشيراً إلى أنه تم متابعة أعمال تنزيف رشاح عزبة سماحة وحل مشكلته.

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