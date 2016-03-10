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عبد الحفيظ: الأهلي يواجه ريكرياتيفو في قرية ريفية

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عبد الحفيظ: الأهلي يواجه ريكرياتيفو في قرية ريفية عبد الحفيظ: الأهلي يواجه ريكرياتيفو في قرية ريفية

يفتتح الأهلي مشواره في دوري أفريقيا بمواجهة مع فريق ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي بقرية ريفية صغيرة، وفقًا لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق.

وقال عبد الحفيظ:"فندق الإقامة في العاصمة لواندا جيدة، وغدًا ننتقل إلى مدينة كالولو التي تستضيف اللقاء، فهي أشبه بقرى الريف في ، وفريق ليبولو هو كل حياة سكانها".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2)"الأهلي معتاد على هذه الأمور في قارة أفريقيا، ودوري الأبطال له حسابات مختلفة تمامًا عن مسابقة الدوري".

وأوضح"في الأدوار الأولى، مرحلة خروج المغلوب تكون خطيرة للغاية، عكس دوري المجموعات يكون للفريق أكثر من فرصة للتأهل باحتلال المركز الأول أو الثاني بتجميع النقاط في 6 مباريات".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن خوض الأهلي تدريبه في الثالثة عصر الخميس ليس له علاقة بانقطاع التيار الكهربي في مران أمس، مؤكدًا أن الجهاز الفني قرر مسبقًا التدرب في نفس موعد اللقاء.

وواصل"كان من الطبيعي أن نتدرب أمس الساعة 6 مساءً، حتى يحصل اللاعبون على راحة ثم وجبة غداء بعد رحلة سفر مرهقة".

وأكد في ختام تصريحاته أن مواجهة ريكرياتيفو صعبة للغاية لأنه فريق مميز يضم لاعبين من البرتغال والبرازيل، ولديه مدير فني برتغالي قاده للتتويج بلقب الدوري على حساب أندية لها تاريخ في أنجولا رغم البعد عن العاصمة بمسافة 450 كيلو متر.

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