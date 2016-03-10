مصرع سائق توك توك وطالب تحت عجلات سيارة نقل بطريق ميت غمر القاهرة

لقى سائق توك وطالب مصرعهما على طريق ميت غمر القاهرة تحت عجلات سيارة نقل.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بوقوع حادث سير على طريق ميت غمر القاهرة أمام كوبرى البراميل بناحية ميت غمر، وذلك أثناء سير سامى محمد أنور 34 سنة سائق ومقيم بقرية دقادوقوس التابعة لدائرة المركز بسيارة نقل بمقطورة، وسير توك توك بقيادة أحمد صالح 55 سنة فى اتجاه بنها، فانحرفت السيارة باتجاه التوك التوك ودهس تحت عجلاته، مما أدى إلى وفاة قائد التوك التوك و مرافقه هانى السعيد محمد 13 سنة طالب ومقيم دقادوس، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بدفن المتوفيين.

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