محافظ دمياط يحول 33 عاملا بمدرسة أبو العز الابتدائية للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عدد 33 من العاملين بمدرسة أبو العز الابتدائية المشتركة للتحقيق العاجل لإنصرافهم من العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كانت لجان إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة قد تلقت تعليمات من الدكتور المحافظ لتشكيل لجان للمرور على مديريات الخدمات والوحدات الإدارية والمدارس بنطاق المحافظة للوقوف على الانضباط الإدارى بها.

وأثناء مرور اللجنة على مدرسة أبو العز الابتدائية المشتركة تبين للجنة إنصراف 33 من العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وعليه قرر الدكتور المحافظ إحالتهم لمديرية التربية والتعليم للتحقيق العاجل والإفادة.

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