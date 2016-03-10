بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق الجمعة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية بمنطقة سوق الجمعة بوسط المدينة، بنطاق حى ثان، اليوم الخميس، وذلك لمعاينة المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق العشوائى الذى ظل يؤرق قلب المدينة لسنوات طويلة.

ويهدف المشروع لمحو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التطوير الحضارى وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع بناء وتشطيب عدد 126 محلا تجاريا و38 فرشا خاصة بالسلع الغذائية المختلفة وإنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمى ورجالى وغرف لتجميع القمامة، وتم تحديد مدة زمنية للانتهاء من تلك المرحلة فى خلال شهر كحد أقصى للبدء بعد ذلك فى تنفيذ المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المشروع.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثانى ومحمد إسماعيل مدير وحدة تطوير العشوائيات والمهندسة عطيات القماش مدير عام مديرية الإسكان وعدد من ممثلى هيئة الإنتاج الحربى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحزم والردع مع كل شخص يحاول التعدى على المنشآت أو المرافق العامة والبنية التحية الخاصة بسوق الجمعة الجديد والمرافق العامة.

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