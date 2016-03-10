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مياه الإسكندرية: انقطاع المياه غرب المحافظة مساء اليوم وحتى صباح الجمعة

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مياه الإسكندرية: انقطاع المياه غرب المحافظة مساء اليوم وحتى صباح الجمعة مياه الإسكندرية: انقطاع المياه غرب المحافظة مساء اليوم وحتى صباح الجمعة
أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياة غرب الاسكندرية مساء اليوم الخميس وحتى صباح غدًا الجمعة، استكمالا لأعمال المرحلة الثانية فى الإحلال والتجديد برافع الدخيلة لتحسين الضغوط بمناطق العجمي حتى الكيلو 34 ساحلى.

وأوضحت الشركة فى بيان لها مساء اليوم، أن المياه سوف يتم ضعف وانقطاع المياه بمناطق العجمى والساحل حتي الكيلو 21 غرب المدينة وذلك اعتبارا من الساعة 11مساء اليوم الخميس وحتى صباح غدًا الجمعة، لاعمال الربط علي الخط العمومي بطريق اسكندرية مطروح ، مناشدة المواطنين تدبير احتياجتهم من المياه فى هذه الفترة.

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