إيمانويل أمونيكي: علينا التواضع قبل مواجهة منتخب مصر القوي جدا

وضع الأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكي ومساعد مدرب نيجيريا شروطا من أجل الفوز على مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر في نيجيريا يوم 25 مارس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات، على أن تقام مباراة الإياب في برج العرب يوم 29 مارس.

وقال أمونيكي في تصريحاته لموقع (Naij.com) يوم الخميس: "علينا العمل بقوة.. نحن نواجه منتخب قوي جدا".

وأضاف "بالنسبة لهم وجودهم على قمة المجموعة هذا يظهر مدى قوة منتخب مصر، لكن لا يوجد أحد لا يُهزم، فقط علينا العمل بقوة".

وتابع "مفتاح النجاح هو العمل الشاق والتواضع واحترام المنافس، واللعب من أجل الفوز.. هذا فقط شرط الفوز على مصر".

وتحتل مصر الصدارة بست نقاط ويأتي النسور في الوصافة بأربع نقاط في مجموعة تضم تنزانيا وتشاد.