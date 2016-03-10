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الدورة 145لوزراء الخارجية العرب برئاسة البحرين تناقش تطورات مكافحة الإرهاب

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الدورة 145لوزراء الخارجية العرب برئاسة البحرين تناقش تطورات مكافحة الإرهاب الدورة 145لوزراء الخارجية العرب برئاسة البحرين تناقش تطورات مكافحة الإرهاب
بدأ منذ قليل اجتماع الدورة العادية 145 لوزراء الخارجية العرب برئاسة البحرين خلفا للإمارات، وهى دورة دورية تعقد فى شهر مارس من كل عام.
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ويناقش الوزراء خلالها 25 بنداً على جدول أعمالهم تتناول التحديات التى تواجه الأمة العربية، خاصة ما يتعلق بالأمن القومى العربى وصيانته ومكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع فى فلسطين واليمن وليبيا وسوريا.

فى غصون ذلك، مازال الاجتماع التشاورى للجنة الوزارية الرباعية لمصر والسعودية والامارات وقطر لحضور نائب الأمين العام مستمرة حتى الآن لإقناع قطر بالموافقة على مرشح أحمد أبو الغيط للأمانة العامة للجامعة خلفا للدكتور لنبيل العربى.
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>- جلسة لوزراء الخارجية العرب لإقناع قطر بدعم مرشح مصر أمينا عاما لجامعة الدول

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مصر 365

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