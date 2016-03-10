قريبًا.. طرح عقار جديد لعلاج السكر يقلل نسب الإصابة بالنوبات القلبية

أكد الدكتور محمد خطاب، أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة، ظهور عقار جديد لعلاج السكر قادر لأول مرة فى التاريخ على تقليل معدل الإصابة بالنوبات القلبية وتقليل نسبة الوفيات بين مرضى السكر.

وقال الدكتور محمد خطاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن العقار الجديد واسمه العلمى "Empagliflozin"" امبا جليفلوزين سيتم طرحه بالأسواق المصرية خلال العام الحالى مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت قدرته على تغيير قواعد اللعبة، فهو لا يخفض فقط نسبة السكر فى الدم ولكنه يواجه أخطر مضاعفات المرض ويقلل نسبة الوفاة الناجمة عنه وفق ما أثبتت دراسة نشرت حديثًا بعنوان EMPA-REG.

وأشار أستاذ السكر والغدد الصماء -على هامش مشاركته فى المؤتمر الخامس للمعهد القومى للسكر- إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA وافقت على المجموعة الدوائية المنتمى لها هذا العقار، والذى يعمل -بخلاف الأدوية المتاحة حاليًا- على الكليتين، ويزيد نسبة التخلص من السكر بالبول، ما يؤدى لتقليل نسبة السكر فى الدم ومن المتوقع طرح العقار وغيره مثل عقار CANAGLIFLOZIN "كانا جليفلوزين" فى الأسواق المصرية خلال العام الحالى 2016.

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