جمال عبد الحميد يروي لـ في الجول.. كواليس اللعب في الكاميرون ونصيحته للاعبي الزمالك

مواجهة جديدة تجمع الزمالك بفريق كاميروني، عندما يحل ضيفا على يونيون دوالا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.. جمال عبد الحميد له ثلاثة أهداف في شباك كانون ياويندي، ويكشف كواليس المواجهة.

الزمالك تُوج بدوري أبطال إفريقيا نسخة 1986 والتقى بكانون ياويندي الكاميروني في نصف النهائي، خسر ذهابا 2-1 وفاز إيابا 2-0، والأهداف الثلاثة سجلها جمال عبد الحميد.

وبسبب تألقه أمام الفرق الكاميرونية يروي جمال عبد الحميد لـFilGoal.com كواليس مباراتي كانون ياويندي.

ويقول جمال عبد الحميد لـFilGoal.com: "أتذكر مباراة الذهاب في الكاميرون، هناك أمطارا غزيرة في الملعب ومعروف أن الأمطار تهطل طوال العام".

وأضاف "لم يكن يهمنا الأداء بقدر اهتمامنا بالنتيجة، المدرب باركر في ذلك الوقت كان مهتما فقط بأن نسجل أهدافا هناك للاستفادة به في مباراة الإياب".

"بالفعل أحرزت الهدف الأول، ثم احتسب الحكم ركلتي جزاء وانقلبت المباراة لفوز كانون ياويندي 2-1، رغم أن الفريق كان يعج بالنجوم الكاميرونية التي لعبت كأس العالم 1986".

وتابع "في مباراة الإياب لعبنا بأعصاب أهدأ واستمتعنا وفزنا بسهولة بهدفين سجلتهما بنفسي".

شاهد الهدفين

نصيحتي

وينصح جمال عبد الحميد لاعبي الزمالك بالتركيز على تسجيل هدف خارج الأرض.

ويضيف عبد الحميد "الهدف سيصنع فارقا كبيرا في لقاء العودة وسيريح الفريق كثيرا".

وأردف "الكرة الكاميرونية تعتمد على القوة الجسمانية واللياقة البدنية، الملاعب مميزة والحضور الجماهيري ممتاز ويحضر كبار الدولة".

وأشار "لعبنا المباراة في الكاميرون وكانت الجماهير ملتزمة ويهتفون فقط لناديهم ولم يتجاوز أحدا تماما قبل أو بعد أو أثناء المباراة".

ويلعب الزمالك يوم الأحد المقبل في لقاء الذهاب على ملعب دوالا قبل أن تقام مباراة العودة يوم 19 مارس الجاري في القاهرة.