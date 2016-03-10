أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مختار مختار يزيد مباراتنا أمام الاتحاد صعوبة

Google+ Print
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مختار مختار يزيد مباراتنا أمام الاتحاد صعوبة مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مختار مختار يزيد مباراتنا أمام الاتحاد صعوبة

أكد خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن مباراتهم أمام الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من عمر الدوري ستزداد صعوبة بعد قدوم مختار مختار المدير الفني الجديد.

وقال القماش في تصريحات لـ FilGoal.com: "مباراة الاتحاد المقبلة ليست سهلة كما يظن البعض، هو الأمر ذاته الذي قلته قبل مباراة حرس الحدود لأننا نحترم جميع المنافسين، لكن الاتحاد فريقا أقوى من الحرس حاليا".

القماش أضاف "صعوبة مباراة الاتحاد تكمن في تغيير الجهاز الفني للنادي السكندري وتولي مدير فني جديد المهمة هو مختار مختار، والذي سيرفع من معنويات لاعبيه ويبث فيهم روح الرغبة بإثبات قدراتهم".

وتولى مختار مختار القيادة الفنية للاتحاد السكندري، خلفا لليونيل بونتس المدرب البرتغالي الذي أقيل من منصبه بعد 8 هزائم متتالية.

وأتبع "مطلوب من اللاعبين وكل المتواجدين بالفريق عدم استسهال اللقاء واستمرار التركيز بهدف مواصلة انتصاراتنا والحصول على الثلاث نقاط من وراء هذا اللقاء، وهو الأمر الذي سيبحث عنه الخصم أيضا".

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع