مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مختار مختار يزيد مباراتنا أمام الاتحاد صعوبة

أكد خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن مباراتهم أمام الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من عمر الدوري ستزداد صعوبة بعد قدوم مختار مختار المدير الفني الجديد.

وقال القماش في تصريحات لـ FilGoal.com: "مباراة الاتحاد المقبلة ليست سهلة كما يظن البعض، هو الأمر ذاته الذي قلته قبل مباراة حرس الحدود لأننا نحترم جميع المنافسين، لكن الاتحاد فريقا أقوى من الحرس حاليا".

القماش أضاف "صعوبة مباراة الاتحاد تكمن في تغيير الجهاز الفني للنادي السكندري وتولي مدير فني جديد المهمة هو مختار مختار، والذي سيرفع من معنويات لاعبيه ويبث فيهم روح الرغبة بإثبات قدراتهم".

وتولى مختار مختار القيادة الفنية للاتحاد السكندري، خلفا لليونيل بونتس المدرب البرتغالي الذي أقيل من منصبه بعد 8 هزائم متتالية.

وأتبع "مطلوب من اللاعبين وكل المتواجدين بالفريق عدم استسهال اللقاء واستمرار التركيز بهدف مواصلة انتصاراتنا والحصول على الثلاث نقاط من وراء هذا اللقاء، وهو الأمر الذي سيبحث عنه الخصم أيضا".

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.