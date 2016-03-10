وزير البترول الأسبق: تكلفة خط بترول «مصر-العراق-الأردن» لا تساوي ما يتم استيراده

علق وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، على الاتفاق «المصري- العراقي- الأردني» حول تنفيذ خط أنابيب بترول مشترك، قائلاً: «هذا المشروع يُعد حلمًا بالنسبة لهؤلاء الدول، لأنّه تم طرح هذا الموضوع من عام 2012، وآن الآوان لتنفيذه».

وقال كمال خلال لقاءٍ له ببرنامج «السوق»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، إنّ دولة العراق تنتج حوالي 4,7 مليون برميل يوميًا مخصصة كلها للتصدير عن طريق الطرق التقليدية مثل السفن وغيرها، مردفًا أنّ جميع مصافي التكرير في العراق تم تدميرها.

وأضاف كمال أنّ هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث يُتيح لمصر تكرير النفط العراقي من خلال خط الأنابيب، في الوقت الذي يَستفيد منه العراق.

وأوضح كمال أنّ مرور الغاز عبر الأنبوب تكلفته بسيطة، لأنّ أسعار المواسير والحديد أصبحت منخفضة حاليًا، مؤكدًا أنّ حجم تمويل تنفيذ اتفاقية خط أنابيب بين مصر والأردن والعراق لا يُساوي ما يتم استيراده من منتجات نفطية.

وأكد كمال أنّ الأردن متعطش للمواد البترولية، لأنّه كان يعتمد على مصر خلال الأعوام الماضية.