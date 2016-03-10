أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير البترول الأسبق: تكلفة خط بترول «مصر-العراق-الأردن» لا تساوي ما يتم استيراده

Google+ Print
وزير البترول الأسبق: تكلفة خط بترول «مصر-العراق-الأردن» لا تساوي ما يتم استيراده وزير البترول الأسبق: تكلفة خط بترول «مصر-العراق-الأردن» لا تساوي ما يتم استيراده

أسامة كمال وزيرالبترول الأسبق

علق وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، على الاتفاق «المصري- العراقي- الأردني» حول تنفيذ خط أنابيب بترول مشترك، قائلاً: «هذا المشروع يُعد حلمًا بالنسبة لهؤلاء الدول، لأنّه تم طرح هذا الموضوع من عام 2012، وآن الآوان لتنفيذه».

وقال كمال خلال لقاءٍ له ببرنامج «السوق»، المذاع على قناة «الغد» ، مع الإعلامي أحمد بشتو، إنّ دولة العراق تنتج حوالي 4,7 مليون برميل يوميًا مخصصة كلها للتصدير عن طريق الطرق التقليدية مثل السفن وغيرها، مردفًا أنّ جميع مصافي التكرير في العراق تم تدميرها.

وأضاف كمال أنّ هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث يُتيح لمصر تكرير النفط العراقي من خلال خط الأنابيب، في الوقت الذي يَستفيد منه العراق.

وأوضح كمال أنّ مرور الغاز عبر الأنبوب تكلفته بسيطة، لأنّ المواسير والحديد أصبحت منخفضة حاليًا، مؤكدًا أنّ حجم تمويل تنفيذ اتفاقية خط أنابيب بين والأردن والعراق لا يُساوي ما يتم استيراده من منتجات نفطية.

وأكد كمال أنّ الأردن متعطش للمواد البترولية، لأنّه كان يعتمد على مصر خلال الأعوام الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد