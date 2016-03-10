وزارة الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجن القاهرة بطرة

جهت وزارة الداخلية قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن القاهرة بطرة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وقام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية، برئاسة وكيل قطاع الخدمات الطبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن القاهرة بطرة، حيث قاموا بالاشتراك مع أطباء السجن بتوقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء وعمل الفحوصات وصرف الأدوية اللازمة لـ 427 سجينا.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

أ ش أ