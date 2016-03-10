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صور.. محافظ أسوان يلتقي الطالبات المتفوقات خلال زيارتهن لمركز التطور التكنولوجي

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صور.. محافظ أسوان يلتقي الطالبات المتفوقات خلال زيارتهن لمركز التطور التكنولوجي صور.. محافظ أسوان يلتقي الطالبات المتفوقات خلال زيارتهن لمركز التطور التكنولوجي

خلال استقبال الطالبات

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بالطالبات المتفوقات بمدرسة بدرية حامد الإعدادية بنات في مادة الحاسب الآلي، خلال زيارتهن  لمبنى المحافظة للتعرف على المنظومة الإلكترونية بالبوابة الإلكترونية ومركز التطوير التكنولوجي.

وأكد «حجازي»، على أهمية مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة في مجال البرمجة وتطبيقات الحاسب الألي التي أصبحت تمثل المحرك الأساسي لكافة الأعمال في مختلف الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف دول العالم، مشددًا على تشجيع الطالبات والاستمرار في التفوق الدارسي في مختلف المواد الدراسية من أجل تخريج جيل جديد مؤهل ومتسلح بكافة الوسائل العملية والتكنولوجية الحديثة القادرة علي مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق النهضة والتنمية المنشودة لوطننا الغالي.

قال المحافظ، إن مركز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين يأتي تنفيذه في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة ومحو الأمية الرقمية والذي تتبنى تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تضم 5 مراكز داخل المحافظة وهي تشمل الديوان العام ومجالس مدن أسوان ونصر النوبة ودراو وأدفو من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة “الموظف” عن طالب الخدمة “المواطن”، بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإداري أو المالي، وفي نهاية اللقاء حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع الطالبات المتفوقات، مطالبًا بضرورة الاستفادة القصوى من زيارتهن لمركز التطوير التكنولوجي.

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