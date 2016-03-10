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الجيش اليمني يسيطر على الزنقل غربي تعز

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الجيش اليمني يسيطر على الزنقل غربي تعز الجيش اليمني يسيطر على الزنقل غربي تعز

 

أرشيفية

أعلن الجيش الوطني والمقاومة اليمنية اليوم الكاملة على منطقة الزنقل غربي مدينة تعز وذلك حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال مستشار وزير الدفاع السعودي، أحمد عسيري، اليوم الخميس، إن التهدئة على الحدود اليمنية مستمرة رغم الخرق.

وأضاف عسيري أنه السعودية تدعم الدور الإيجابي للقبائل في التوصل إلى التهدئة واستمرارها، مشيرًا إلى أنه تم الرد على مصادر النيران من الأراضي اليمنية “ونأمل في عدم تكرار ذلك”.

وأكد عسيري أن السعودية مهتمة باستمرار تدفق المواد الإغاثية والطبية للقرى اليمنية المحاذية للحدود.

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