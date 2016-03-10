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توتي: ندمي الوحيد هو عدم الانضمام لريال مدريد

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توتي: ندمي الوحيد هو عدم الانضمام لريال مدريد توتي: ندمي الوحيد هو عدم الانضمام لريال مدريد

أعرب فرانشيسكو توتي أسطورة روما عن ندمه على تفويت فرصة الانضمام لريال مدريد حين عرض عليه النادي الملكي ذلك.

وقوبل النجم الإيطالي بتصفيق حاد في ملعب سانتياجو برنابو فوز دخوله أرضية الملعب في لقاء ريال مدريد وروما الثلاثاء الماضي.

وشارك صاحب الـ39 عاما لعدة دقائق في المواجهة التي حسمها أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل ليتأهلوا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز 4-0 بمجموع المواجهتين أمام ذئاب العاصمة الإيطالية.

وينتهي عقد توتي مع روما الصيف المقبل، ويعاني اللاعب من قلة المشاركة في المباريات تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

وقال توتي لشبكة ميدياست الإيطالية:"ندمي الوحيد هو عدم الانضمام لريال مدريد".

وأضاف "تلقي هذا الترحيب الحار كان عاطفيا للغاية، هذه لحظة مميزة بالنسبة لي".

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