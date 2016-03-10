مباحث القليوبية تكشف غموض العثور على جثة سائق وسط الأراضى الزراعية

نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض حادث العثور على جثة سائق وسط الأراضى الزراعية، وبها طلق نارى، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث عاطل أطلق عليه الرصاص بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة، وضُبِط السلاح المستخدم فى الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد حسام الحسينى وكيل مباحث المديرية بلاغًا بالعثور على محمد محسن محمد سائق مصاب بطلق نارى بالرقبة بأرض زراعية، فيما اتهم والد المتوفى شخصًا يدعى "عمرو.م.ا" بقتل نجله، وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، لفحص علاقات ومعاملات المجنى عليه وأهليته، وأسفرت جهود البحث إلى أن المدعو أحمد محمد محمد (نجل عمة القتيل) كان بصحبة المجنى عليه فى وقت معاصر للحادث.

وباستدعائه ومناقشته قرر صحة ما أسفرت عنه التحريات، وأضاف أنه كان بصحبتهما آخر يدعى عاطف عبد الحق محمد عاطل والسابق اتهامه فى عدد 14 قضية "مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه"، وأثناء تواجدهم بالأرض الزراعية مكان العثور على الجثة، وبسبب إصرار الأخير على اشتراكهما فى الاتجار بالهيروين حدث خلاف بين المجنى عليه والمتهم، قام على أثرها الأخير بالسير فى الأرض صحبة القتيل، ثم أخرج سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، وأطلق أعيرة صوب المجنى عليه محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وأعطاه عقب ذلك السلاح النارى لإخفائه وتركا المكان وفرا هاربين، تم بإرشاد المتهم المضبوط ضبط السلاح النارى عبارة عن بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد 25 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ عليه واستهداف المتهم الثانى "تبين هروبه"، وجارٍ تكثيف الجهود للعمل على ضبطه وتولت النيابة التحقيق.

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