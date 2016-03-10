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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 15 مارس

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 15 مارس تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 15 مارس
أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 15 مارس، لمواصلة سماع المرافعة.

وأمرت المحكمة بإحالة المتهمين الخامس "خالد عبد الوهاب"، والرابع "أحمد عبده على عفيفى"، والسابع "أحمد اسماعيل ثابت" للكشف الطبى لبيان تعرضهم للتعذيب أو الإكراه فى الفترة من 23 مارس 2014 حتى 2 ابريل 2014.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

المحكمة تدخل نظارة لمتهم بـ"التخابر مع قطر" وتعدل وصف الاتهام لـ4 متهمين
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