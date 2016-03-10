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المؤبد لمندوب مبيعات وغرامة 20 ألف جنيه لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص بقنا

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المؤبد لمندوب مبيعات وغرامة 20 ألف جنيه لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص بقنا المؤبد لمندوب مبيعات وغرامة 20 ألف جنيه لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه على مندوب مبيعات بتهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى القضية التى حملت رقم 4131 لسنة 2015 جنايات فرشوط، المقيدة برقم 2065 لسنة 2015 كلى قنا.

ترجع أحداث القضية إلى 22 يناير 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو "محمد.ع.ت" 31 عامًا، مندوب مبيعات بمركز فرشوط شمالى قنا تهمة حيازة سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، ما لا يجوز ترخيصه وإحرازه و52 طلقة نارية.

وأحالت النيابة القضيه إلى محكمة الجنايات التى قضت على المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.


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