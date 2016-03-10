بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث أهم قضايا المحافظة مع أعضاء مجلس النواب

التقى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالديوان العام، عددًا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للتعرف على مشاكل الدوائر ووضع استراتيجية لحلها، ودعم حملة مكافحة فيروس سى، وطرح خلال اللقاء عددًا من الملفات الخاصة بالمحافظة؛ أهمها الصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين، وتشديد الرقابة على المخابز، وآليات عمل وزيادة عدد الماكينات الذكية لصرف الخبز، وصيانة عدد من الطرق، ومشكلة عمال الخدمات المعاونة وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفر الشيخ، ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأكد النواب، تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالى محافظة كفر الشيخ، فيما قال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحًا، من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع بشكل يومى أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإعلان محافظة كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016 م، والفحص والعلاج بالمجان، وأنه تم الانتهاء من الفحص الشامل لمدن وقرى مراكز الرياض والحامول وكفر الشيخ، والسبت القادم تبدأ الحملة عملها من مركز ومدينة مطوبس، وتواصل الحملة عملها حتى تصل إلى أبعد قرية وتجمع سكنى على مستوى المحافظة، داعياً أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام للمساعدة فى نشر الحملة من أجل صحة أفضل لأبنائنا.

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