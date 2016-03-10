محافظ الشرقية يفتتح "كوبريين" للمشاة بمدينة فاقوس بتكلفة 4 ملايين

افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، كوبريين للمشاة "بنك مصر والبوستة" بمدينة فاقوس بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك بحضور المهندس محمود السعدى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وحمدى عبد العظيم مدير عام رى شرق المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ الشرقية، أن الكوبريين سيعملا على فك الاختناقات المرورية بالمدينة وحل تلك الأزمة فيها، وأضاف أنه تم إختصار مدة تنفيذ الأعمال لكوبرى بنك مصر من سنة إلى 7 شهور حتى يشعر المواطن بحجم الإنجاز الذى تقوم به الدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالفائدة عليهم ، أن المحافظة لا تتدخر جهداً فى سبيل تلبية رغبات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإقامة مشروعات تخدم البنية التحتية مما ينعكس على إحداث التنمية والتى تؤدى بدورها إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد .

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على مسئول هيئة الطرق والكبارى انتهاء أعمال الرصف بشارع الإنتاج بمدينة فاقوس والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال ، وحذر المحافظ من التباطؤ والتقاعس فى الإنتهاء من تنفيذ مشروعات هيئة الطرق والكبارى داخل محافظ الشرقية ، كما طلب بإعداد بيان مفل بالمشروعات التى تقوم بها هيئة الطرق والكبارى بتنفيذها داخل المحافظة مع تحديد توقيتات الإنتهاء من تنفيذ كل مشروع ، وأوضح المحافظ أنه بناءاً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم تشكيل لجنة عند إستلام أى مشروع لضمان إستلامه طبقاً للمواصفات المتفق عليها ولضمان السلامه وتلافى أى عيوب فى التنفيذ .

زراعة الشرقية تتحفظ على سيارة محملة بمبيدات زراعية مجهولة المصدر ‎

التنظيم والإدارة بالشرقية يعلن تثبيت 112 متعاقدا بمديرية الشباب ‎