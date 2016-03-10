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طالبان يتعديان بالضرب على 3 معلمين بمدرسة شبرا الخيمة التجارية بالقليوبية

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طالبان يتعديان بالضرب على 3 معلمين بمدرسة شبرا الخيمة التجارية بالقليوبية طالبان يتعديان بالضرب على 3 معلمين بمدرسة شبرا الخيمة التجارية بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن بالقليوبية من ضبط طالب بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية المشتركة، تعدى بالاشتراك مع آخر هارب، على 3 مدرسين بنفس المدرسة، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة.

ودلت تحريات ضباط المباحث بورود بلاغ لقسم أول شبرا الخيمة من إدارة شرطة النجدة بقيام بعض الطلبة بالتعدى على مُعلمين ومُعلمة أخرى، بمدرسة شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة بناحية أرض نوبار – دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام كل من "محمد.ا.م" 18 سنة طالب بالمدرسة ومقيم بمساكن الضباط – دائرة القسم هارب، و"أحمد ن.ع" 18 سنة طالب بالمدرسة ومقيم بشارع إبراهيم بك – دائرة القسم بالتعدى بالسب والشتم والضرب على كل من "نجلاء.ا.غ" 42 سنة وكيلة شئون الطلبة بالمدرسة ومقيمة بمدينة التعاون – دائرة القسم و"رضا.ع.ع" 58 سنة رئيسة قسم شئون العاملين بالمدرسة ومقيمة شبرا البلد – دائرة القسم، و"محمودا.ع" 42 سنة مدرس بالمدرسة ومقيم بذات العنوان.

وبسؤال الأولى قررت مشاهدتها للمشكو فى حقه الأول داخل حوش المدرسة وبصحبته إحدى الطالبات يقوم بجذبها من يديها بدعوى أنها خطيبته ولدى قيامها بإقناعه بأن ذلك مخالف للتعليمات، تعدى عليها بالسب والشتم بمساعدة الثانى وقيامهما ببعثرة محتويات مكتب الثانية وإتلاف لوح زجاجى وتمكن الأول من الهرب، مضيفة أنها فقدت مبلغ خمسة آلاف جنيه خاصة بها أثناء الواقعة.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكابه الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5206 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م، وجارٍ العرض على النيابة.


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