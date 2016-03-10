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"أطباء الدقهلية" تحيل مدير مستشفى طلخا للتحقيق

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"أطباء الدقهلية" تحيل مدير مستشفى طلخا للتحقيق "أطباء الدقهلية" تحيل مدير مستشفى طلخا للتحقيق
أجرت إدارة الشئون القانونية، بنقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الخميس، التحقيق مع مديرى مستشفى شربين، ومستشفى طلخا، ومستشفى دكرنس، أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مخالفتهم لقرار النقابة، وعلاج المواطنين بالمجان، خلال تصعيد الأطباء بوقفة الكرامة.

وقال إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالدقهلية، إن مدير مستشفى شربين أقر بالخطأ وأثبت أن وكيل المستشفى هو من قام بالخطأ محل الشكوى، وطلب تحويل الوكيل للجنة آداب المهنة بدلا منه، وقدم إقرارا باحترام قرارت الجمعية العمومية والنقابة العامة والفرعية.

وأضاف "الزيات": "قدم مدير مستشفى دكرنس نفس الإقرار والتعهد، وتم توجيه إنذار لكلا المديرين والتنبيه عليهما فى حين حدوث أى تكرار سوف يتم مجازتهم حسب قواعد لجنة آداب المهنة".

أما مدير مستشفى طلخا فرفض الإقرار بالخطأ، والتعهد وعليه، وتم تحويله للدرجة الأعلى فى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم نحوه.

وكان "اليوم السابع" قد نشر فى نهاية فبراير الماضى، تحويل 3 أطباء للتحقيق، فى واقعة اختراق قرار نقابة الأطباء العامة، باتخاذ الإجراءات التصعيدية الثانية، فى الامتناع عن العلاج بالأجر وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، والتى أعلنت عنها عقب قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، بعد عدم الاستجابة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات واسترداد كرامتهم ـ على حد وصف النقابة.


>"أطباء الدقهلية":التحقيق مع مديرى 3مستشفيات امتنعوا عن تنفيذ قرارات النقابة
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