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القومي للمرأة يحتفل باليوم العالمي لها بالتعاون مع الأمم المتحدة ومايكروسوفت

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القومي للمرأة يحتفل باليوم العالمي لها بالتعاون مع الأمم المتحدة ومايكروسوفت القومي للمرأة يحتفل باليوم العالمي لها بالتعاون مع الأمم المتحدة ومايكروسوفت

 

عقدت شركة مايكروسوفت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مؤتمر «البرمجه من أجل المرأة» على مدار أيام 6 و7 و 8 مارس 2016 للإحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك لتأكيد دور المرأة الفعال في المجتمع، حيث قاموا بعرض قصص نجاح الفتيات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال المجتمعيه، ويعتبر هذا الحدث جزء من الإحتفال بيوم المرأة العالمي.

حيث أطلقت مايكروسوفت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة ورش عمل للمرأة في جميع محافظات مصر في مجالي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والمهارات الشخصيه تحت شعار ««#Makewhatsnext.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على حرص مركز تنمية المهارات بالمجلس على خلق فرص إقتصادية للمرأة في مصر، مشيرةً إلى أن تعاون المركز مع شركة مايكروسوفت مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف الى تطوير وتعزيز الفتيات أصحاب مشاريع ريادة الأعمال الإجتماعية في مجال التكنولوجيا في مصر.

وقالت أنيتا نيرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى كلمةً لها: «نحن بحاجة إلى مزيد من النساء في علم الحاسوب ومجال تقنية المعلومات، ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، ونؤيد بقوة الشابات في التكنولوجيا والأفكار الإبداعية ممثلين بذور النجاح في مركز الإبتكار الإجتماعي والمجتمع ككل».

وقال خالد عبد القادر، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر: «إن لشركة مايكروسوفت الفخر بالمشاركة فى دعم دور المرأة فى المجتمع فى مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال وذلك لما تشغله المرأة من مكانه عظيمة للإرتقاء بأى مجتمع ناجح».

وإنتهي المؤتمر في 8 مارس بحفل ختامي إشترك فيه رواد من سيدات الأعمال في مختلف المجالات. وأيضاً نوقش بالمؤتمر التحديات التي تواجه المرأة فى مجالات التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر، وإلهام الشابات المطورات لدعم بعضهم البعض للتغلب على التحديات في مجتمعهم.

كما ركز المؤتمر علي تعريف النساء المهتمين بعلوم تكنولوجيا المعلومات بأحدث أدوات مايكروسوفت. ومع وجود ذلك سوف يعمل المشاركون على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات وتطبيقات جاهزة للسوق.

ويأتي الإحتفال ضمن فاعلية مبادرة طموح المرأة التي أطلقتها شركة مايكروسوفت بالشراكه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  والتي يركز علي ريادة الأعمال للمرأة والتدريب والتعليم علي تكنولوجيا المعلومات والفرص الإقتصادية للمرأة والذي نجح في تدريب أكثر من 10 الاف سيدة منذ إطلاقه.

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