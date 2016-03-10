مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عمر جابر لم يتحدث مع إيفونا.. هذا ما حدث

كواليس اجتماع نجوم الزمالك والأهلي في مطار القاهرة قبل انطلاق الفريقين لرحلتيهما الإفريقية أخذت الكثير من الأضواء والتركيز. منها بالتأكيد قصة عمر جابر وأحمد فتحي.

وكان FilGoal.com قد نقل تفاصيل مقابلة جابر مع نجوم الأهلي في المطار، ومنها مداعبة مع فتحي عن ماليك إيفونا مهاجم الفريق الأحمر.

لكن مصدر مقرب من اللاعب تحدث مع FilGoal.com وقد كان حاضرا في تلك اللقطة، وأكد أن عمر جابر لم يتحدث مع إيفونا مطلقا.

ما حدث به لبس. عمر جابر كان يتحدث مع أحمد فتحي أغلب الوقت.

كابتن فتحي

وأفصح المصدر "اجتمع جابر بالعديد من لاعبي الأهلي خلال المطار. الأجواء كانت ودية وجيدة بين بعثة الفريقين وزملاء منتخب مصر".

وتابع "توقف جابر بعض الوقت مع أحمد فتحي، وتحدثا عن العلاقة القديمة التي تجمعهما".

أحمد فتحي حين كان لاعبا صاعدا في الإسماعيلي بداية الألفينات كان والد عمر جابر مدربا في الجهاز الفني للدراويش.

لهذا يفصح المصدر "أخذ الطرفان يتحدثان طويلا عن علاقتهما القديمة والطيبة. ويسأل كل منهما عن أحوال الأخر".

وتابع "لم يتحدث عمر جابر مع إيفونا. ما تم نقله لم يكن دقيقا. كانت الأجواء مرحة، لكن لم يصدر اللاعب أغان أو تخرج القصة عن إطار المألوف".