أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عمر جابر لم يتحدث مع إيفونا.. هذا ما حدث

Google+ Print
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عمر جابر لم يتحدث مع إيفونا.. هذا ما حدث مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عمر جابر لم يتحدث مع إيفونا.. هذا ما حدث

كواليس اجتماع نجوم الزمالك والأهلي في مطار القاهرة قبل انطلاق الفريقين لرحلتيهما الإفريقية أخذت الكثير من الأضواء والتركيز. منها بالتأكيد قصة عمر جابر وأحمد فتحي.

وكان FilGoal.com قد نقل تفاصيل مقابلة جابر مع نجوم الأهلي في المطار، ومنها مداعبة مع فتحي عن ماليك إيفونا مهاجم الفريق الأحمر.

لكن مصدر مقرب من اللاعب تحدث مع FilGoal.com وقد كان حاضرا في تلك اللقطة، وأكد أن عمر جابر لم يتحدث مع إيفونا مطلقا.

ما حدث به لبس. عمر جابر كان يتحدث مع أحمد فتحي أغلب الوقت.

كابتن فتحي

وأفصح المصدر "اجتمع جابر بالعديد من لاعبي الأهلي خلال المطار. الأجواء كانت ودية وجيدة بين بعثة الفريقين وزملاء منتخب ".

وتابع "توقف جابر بعض الوقت مع أحمد فتحي، وتحدثا عن العلاقة القديمة التي تجمعهما".

أحمد فتحي حين كان لاعبا صاعدا في الإسماعيلي بداية الألفينات كان والد عمر جابر مدربا في الجهاز الفني للدراويش.

لهذا يفصح المصدر "أخذ الطرفان يتحدثان طويلا عن علاقتهما القديمة والطيبة. ويسأل كل منهما عن أحوال الأخر".

وتابع "لم يتحدث عمر جابر مع إيفونا. ما تم نقله لم يكن دقيقا. كانت الأجواء مرحة، لكن لم يصدر اللاعب أغان أو تخرج القصة عن إطار المألوف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد