أستاذ أمراض باطنة: تقدمنا فى علاج بعض الأمراض ولم نتمكن من خفض نسبتها

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الخامس للأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة الأزهر، بهدف تبادل الخبرات بين كبار أطباء الجامعة والطلاب وتسليط الضوء على الأبحاث الجديدة التى يمكن تطبيقها على المرضى للوصول لأفضل طرق العلاج.

وقال الدكتور أشرف البحراوى أستاذ مساعد الأمراض الباطنة بكلية طب الأزهر، على هامش مشاركته فى المؤتمر لـ"اليوم السابع" "نمتلك فى مصر الخبرات الطبية والأجهزة التى تمكننا من الوصول لعلاجات لكل الأمراض التى تظهر فى مجتمعنا، ولكننا نعانى فى مصر من العشوائية التى تجعلنا لا نستطيع قياس قدراتنا فى مواجهة الأمراض بسبب بعض الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه المشكلات علينا مواجهتها بقوة.

وأضاف الدكتور أشرف البحراوى "فى مجال الجهاز الهضمى تقدمنا فى علاج بعض الأمراض لكن لم نتمكن من تقليل نسبة الإصابة بها، مثل فيروس الكبد الوبائىC فالعلاج نستورده ونجربه على المرضى ولم نصل لاستراتيجية تمكننا من اكتشاف علاج محدد لهذا للمرض، وكل ما ينقصنا هو القليل من النظام للحصول على نظام صحى متوازن ناجح محقق لكل أهدافه.

وأوضح أستاذ مساعد أمراض الباطنة من خلال المؤتمرات التى نعقدها فى المجال الطبى خاصة المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمى نحاول الوصول لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن قسم الباطنة من أكثر الأقسام تشعبا بالتخصصات الكثيرة مثل الغسيل الكلوى، المناعة والحساسية،الجهاز الهضمى والكبد، الغدد الصماء والسكر، وحدة الرعاية المركزة، وأمراض الدم التى تعد العامل المشترك فى كل الأمراض المنتشرة حاليا.

وتابع: نعقد المؤتمر كل عام للبحث فى علاج الأمراض المتعلقة بهذه التخصصات والجديد فى علاج المرضى وخلال السنوات الخمس الماضية فى قسم الباطنة بطب الأزهر لأول مرة إدخال وحدة رعاية مركزة للأمراض الباطنة لمستشفى الحسين الجامعى، كما أدخلنا لأول مرة فى مصر المناظير بالتصوير الطيفى، وتعد مستشفى الحسين، هى الثالثة فى مصر التى أدخلت المناظير بالموجات فوق الصوتية، وأنشأنا لأول مرة فى مستشفى الحسين الجامعى وحدة لحالات أورام الكبد، والحقن عن طريق القسطرة الشريانية لأورام الكبد، ومن خلال المؤتمرات الطبية نستطيع تحقيق هدفنا فى تبادل الخبرات لتقديم العلاج الأحدث والأمثل للمرضى.

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