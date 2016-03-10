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وزير داخلية الإمارات وسفير السعودية بالعراق يشيدان بـ"رعد الشمال" على تويتر

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أشاد عدد من الشخصيات العامة العربية بالمناورات العسكرية رعد الشمال، والتى تعتبر من أكبر المناورات العسكرية التى تجرى فى تاريخ المنطقة، على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ومن جانبه قال الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى ووزير الداخلية، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر ":" رعد الشمال " جسد التضمان العربى والإسلامى المشترك ."

وبدوره غرد ثامر السبهان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا:"رعد الشمال بروق الخير لاحت والفخر لشعوبنا وحجارة من سجيل لكل من يعادينا نحن أهل الحزم والعزم ونحن أهل الخير والكرم وأقوياء بديننا وبأفعالنا".

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