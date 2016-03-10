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حاكم دبى: رعد الشمال الرسالة الأقوى لوحدة الصف وأمن المنطقة

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أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن فخره بحضور مناورات رعد الشمال العسكرية بالسعودية، مؤكداً أنها "الرسالة الأقوى بوحدة الصف والحزم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: " رعد الشمال بمشاركة 20 دولة إسلامية هو المناورة الأكبر فى المنطقة، والرسالة الأقوى بوحدة الصف وقوة العزم والحزم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم

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السيسى وسلمان و9رؤساء وملوك يشهدون ختام مناورات رعد الشمال بالسعودية
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قائد "رعد الشمال": المناورة أحد أكبر التمارين العسكرية بالمنطقة
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