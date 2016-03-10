ضاحى خلفان عن المناورات العسكرية: إيران تستعرض إرهابها ورعد الشمال تصفع بابها

أشاد الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، بمناورات رعد الشمال العسكرية، مؤكداً أنه الحلم الذى طال وتحقق على أيدى الرجال، ومشدداً على أنه "عندما تقف الدول مع بعضها تتحقق نتائج مبهرة".

وقال خلفان فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "تحية إسلامية لكل من شارك فى رعد الشمال، الحلم الذى طال وتحقق على أيدى الرجال.. عندما تقف الدول مع بعضها تتحقق النتائج الباهرة.. لا وقوف مع منظمات إرهاب.. إيران تستعرض لنا إرهابها فليصفع الرعد الشمالى بابها".

وأضاف نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى: "مناورة الإسلام هى هكذا تكون، سلمان حقق لوحدة الصف معنى".

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