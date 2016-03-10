عضو بلجنة الحوار الليبى: تفاقم الوضع فى ليبيا سيؤدى إلى انفجار كبير

>حذر عضو لجنة الحوار الليبى، فتحى باشاغا، اليوم الخميس، من أن تفاقم الوضع فى ليبيا سيؤدى إلى انفجار كبير، معتبرًا أن الوضع دخل فعليًا فى طور الانفجار.

ودعا باشاغا، فى تدوينة له على صفحته بموقع التواصل (فيس بوك)، اليوم، الأطراف كافة إلى وضع مصلحة الوطن وتطلعات الليبيين فوق كل اعتبار، مطالبًا باعتماد رأى الأغلبية فى مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

وطلب باشاغا من كل الأطراف التحلى بالمسؤولية والشجاعة، والمبادرة بوضع مصلحة الوطن وتطلعات الشعب فوق كل اعتبار، والعمل بجدية نحو احترام واعتماد إرادة الأغلبية من أعضاء مجلس النواب، الذين أفصحوا صراحة عن منحهم الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف "ومن ثم فإن الظروف القاهرة التى حالت دون انعقاد جلسة مجلس النواب شكليًّا، يجب ألا تكون سببًا لإهدار إرادة الأغلبية وتغليب رأى الأقلية المتطرفة، وهذا الحد الأدنى من مبادئ الديمقراطية والحكمة فى إدارة شؤون الدولة فى الظروف الاستثنائية والطارئة".

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